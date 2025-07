caso almasri le carte del tribunale dei ministri smontano la versione del governo e le opposizioni chiedono le dimissioni di nordio

Le ultime rivelazioni sul caso Almasri scuotono il panorama politico italiano: le carte del Tribunale dei Ministri smontano la versione ufficiale del governo, rivelando che si sapeva fin dall’inizio della cattura del generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale. La scoperta ha scatenato le opposizioni, che chiedono le dimissioni di Nordio, e mette in evidenza una scelta politica di silenzio e reticenza. La verità sta emergendo, e il dibattito pubblico si infiamma.

Le ultime rivelazioni giornalistiche sulle carte dell’inchiesta del Tribunale dei Ministri parlano chiaro: il governo italiano sapeva fin dal primo momento della cattura di Najeem Osama Almasri, generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, e quella di non collaborare con la giustizia internazionale è stata una scelta politic a. Lo ha fatto in silenzio, con cautela, usando canali criptati come Signal, e mentendo poi al Parlamento. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha affermato che il suo dicastero fu informato solo il 20 gennaio. Ma le email interne dicono il contrario: già il giorno prima, domenica 19, la sua capo di gabinetto riceveva comunicazioni dettagliate sul fermo e raccomandava “massimo riserbo e cautela”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it