Fa il bagno con il mare agitato e rischia di annegare | salvato in extremis interviene l’elisoccorso

Una giornata di mare tumultuosa si è trasformata in un intervento di emergenza quando un giovane di 21 anni, immerso nel mare agitato di San Leone, ha rischiato di perdere la vita. Il forte vento e le onde minacciose lo hanno lasciato senza forze, ma grazie all'abile intervento dell'elisoccorso, la sua vita è stata miracolosamente salvata. Questa vicenda mette in luce quanto sia importante rispettare le condizioni del mare e intervenire prontamente in emergenza.

Vento e mare agitato stavano per rivelarsi fattori per un 21enne di origini marocchine che questa mattina ha fatto il bagno a San Leone, sulla spiaggia antistante uno stabilimento balneare in via Nettuno vicino alla Pubblica sicurezza. Il ragazzo non riusciva più a tornare a riva e ha anche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

