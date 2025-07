Oltre 9000 video violano il copyright su YouTube | è allarme pirateria sul web

Oltre 9.000 video violano il copyright su YouTube e 232 allarmi sulla pirateria infiammano il web, evidenziando un problema che coinvolge il calcio, il cinema e molto altro. La diffusione di contenuti illeciti provoca perdite miliardarie per le case di produzione e mette a rischio gli inserzionisti, mentre YouTube si trova in una posizione delicata: da un lato combatte la pirateria, dall’altro sembra avere un piede in due scarpe. La sfida è ancora aperta...

Dal calcio al cinema, la lotta alla pirateria è (ancora) un problema serio. Il web facilita la diffusione di contenuti che violano il copyright facendo perdere milioni e milioni di dollari alle case cinematografiche. E (tanto) penalizzati sono anche gli inserzionisti, avverte il New York Times. E YouTube ‘potrebbe avere un piede in due scarpe’. Se da un lato, infatti, la piattaforma multimediali prova a combattere il fenomeno da decenni, dall’altro potrebbe trarre guadagno dalle inserzioni che vengono vendute come pubblicità ai video senza copyright. Film piratati su YouTube. Il cinema è sempre più in crisi e il web non lo aiuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: violano - copyright - youtube - pirateria

YouTube, il paradiso dei pirati digitali: migliaia di video violano il copyright #copyright #film #google #pirateria #youtube Vai su X

I «pirati» tornano su YouTube: da Lilo & Stitch a Squid Game 3 fino al football americano, online si trova tutto; Disney e Universal fanno causa a Midjourney per violazione del copyright; Battere la pirateria online: accordo Meta e Serie A contro il pezzotto.

YouTube e MySpace violano le leggi sul copyright? - Pesantissime accuse di Universal: le due comunità online sono colpevoli di innumerevoli e palesi violazioni di copyright. Scrive punto-informatico.it