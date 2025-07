Degrado urbano potenziato il servizio con cui i cittadini inviano segnalazioni al Comune Come funziona

Il degrado urbano è una sfida condivisa che richiede l’impegno di tutti. Per favorire un ambiente più vivibile e sicuro, il Comune ha potenziato il servizio Ril.fe.de.ur, uno strumento digitale attivo dal 2015, che permette ai cittadini di inviare facilmente segnalazioni sui problemi della città. Partecipare attivamente è il primo passo verso una comunità più pulita, sicura e solidale. Scopri come funziona e contribuisci anche tu alla rinascita urbana.

