Lite a Porta al Prato minacce con coltello Fermato al ristorante

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia ha invece evidenziato l’efficacia delle forze dell’ordine. Lunedì pomeriggio, le volanti di via Zara hanno arrestato un 23enne israeliano, residente a Firenze da anni, per aver minacciato con un coltello un ristorante e aver tentato di falsificare documenti. La sua vicenda si conclude con un fermo e una denuncia: un richiamo all'importanza di garantire la sicurezza della nostra comunità.

Lunedì pomeriggio le volanti di via Zara hanno tratto in arresto un 23enne di origine israeliana, da anni presente a Firenze, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il giovane è stato anche denunciato in stato di libertà per il porto di armi o oggetti atti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

