Tutto pronto per Stradarte che torna venerdì e sabato a Galliano

Tutto pronto per Stradarte, l’evento imperdibile che torna venerdì 23 e sabato a Galliano, portando con sé un mix vibrante di arte, musica e cultura. Con quasi cento spettacoli che spaziano tra artisti di strada, compagnie teatrali, musicisti e creativi, questa manifestazione promette due giorni di emozioni, scoperte e coinvolgimento. Preparati a immergerti in un mondo di creatività senza confini, perché Stradarte è molto più di una semplice festa: è un’esplosione di vita e fantasia.

Una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno quasi cento gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

