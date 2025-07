Sancho Juve | gli incontri avvenuti negli ultimi giorni sono stati positivi ma adesso i bianconeri devono fare una scelta | Madama deve risolvere questo bivio Ultimissime

La Juventus si trova di fronte a un bivio cruciale: i colloqui con Jadon Sancho si sono intensificati e gli ultimi incontri sono stati promettenti, portando a un passo dall'accordo. Tuttavia, ora la società bianconera deve fare una scelta decisiva per definire il futuro dell'inglese e consolidare il proprio progetto. La prossima mossa potrebbe determinare le sorti di questa trattativa e il volto della squadra nella stagione in corso.

Sancho Juve, i dialoghi tra i bianconeri e l’entourage dell’inglese sono stati positivi: un accordo è ormai imminente. Negli ultimi giorni i colloqui tra la Juventus e gli agenti di Jadon Sancho sono proseguiti positivamente: un possibile accordo potrebbe essere alle porte. Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, i dialoghi delle ultime 48 ore sono stati incoraggianti. Tuttavia ora la Juventus si trova a dover fare una scelta decisiva: agire subito per Sancho o attendere un eventuale sconto sul cartellino di Francisco Conceicao dal Porto. Il calciomercato Juventus sembra dipendere da questi due giocatori e la dirigenza bianconera è al lavoro per capire la mossa migliore da intraprendere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com