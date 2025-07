L' allarme della Cna per i dazi Usa | Abruzzo seconda regione più vulnerabile d’Italia secondo Bankitalia

L’allarme della CNA e di Bankitalia mette in evidenza la crescente preoccupazione per i potenziali dazi statunitensi che minacciano l’economia abruzzese, seconda regione più vulnerabile d’Italia. È indispensabile una risposta forte e coordinata tra istituzioni regionali e nazionali per tutelare il nostro tessuto produttivo. Solo con un’azione unitaria potremo affrontare efficacemente questa sfida, proteggendo i nostri lavoratori e il futuro dell’Abruzzo.

«L’Abruzzo è una delle regioni italiane più vulnerabili di fronte alla minaccia di introdurre dazi da parte degli Stati Uniti. Per questo occorre una decisa azione anche del governo regionale nei confronti di quello nazionale, affinché tale rischio sia scongiurato; ma serve una presa di posizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dazi Usa, l’Abruzzo tra le regioni più esposte: "Subito un intervento del governo per salvare le imprese" - L’Abruzzo, con il suo tessuto imprenditoriale dinamico, si trova tra le regioni italiane più esposte ai potenziali dazi USA, minacciando numerose imprese locali.

