Action ecco perché il colosso olandese low cost conquista anche l’Italia

Sorpresa Action. Prezzi bassi, niente pubblicità, articoli che cambiano sempre e volumi alti. Così il discount non-food fondato nel 1993 in Olanda è diventato il più potente d’Europa, con oltre 3mila negozi, quasi 20 milioni di clienti settimanali in 11 Paesi e 14miliardi di euro di ricavi nel 2024 (+21,7% sull’anno precedente). E funziona anche in Italia, dove i punti vendita sono arrivati a 160. La formula? Un assortimento di sei mila articoli a prezzi minimi (66% sotto i 2 euro), con una rotazione settimanale di 150 nuovi prodotti. Tutto senza usare marketing, ma nel silenzio, solo con il passaparola. 🔗 Leggi su Panorama.it