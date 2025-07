Ma che ci fa Elisabetta Gregoraci con Fedez e Fabrizio Corona? Scoppia il gossip!

curiosità dei paparazzi e alimentano i rumors su questa estate scoppiettante. Ma cosa si cela dietro questi incontri improvvisi? La verità potrebbe sorprenderti, e il gossip non è ancora finito.

L’estate è appena iniziata, ma il gossip è già rovente. Elisabetta Gregoraci, regina di eleganza e di cronache rosa, è tornata a far parlare di sé per alcuni incontri che stanno infiammando le pagine dei settimanali. Prima è stata avvistata al mare in compagnia di Fedez, il rapper più chiacchierato del momento, poi a cena con Fabrizio Corona, in un ristorante esclusivo di Forte dei Marmi. Due avvistamenti in poche ore che fanno volare la fantasia dei fan e scatenano ipotesi su possibili flirt o chiarimenti. Elisabetta Gregoraci e Fedez, che sta succedendo?. Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Elisabetta Gregoraci e Fedez insieme sulla spiaggia, tra sorrisi, chiacchiere e una complicità che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Donnapop.it