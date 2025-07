Piazza Affari sui massimi degli ultimi 18 anni Da inizio anno un guadagno del 18%

In un contesto di crisi economica e salari sempre più bassi, Piazza Affari brilla come mai prima d'ora, con un guadagno del 18% da inizio anno, raggiungendo i massimi degli ultimi 18 anni. Tuttavia, questa ricchezza sembra essere concentrata nelle mani di pochi: in Italia, l’84% delle attività finanziarie è detenuto dai due decili più abbienti. Detto in altro modo, i titoli appartengono quasi tutti a chi...

Le famiglie italiane sono economicamente in sofferenza, gli stipendi languono sui valori più bassi d’Europa e i prezzi galoppano. Ma per chi ha investimenti finanziari questo è senza dubbio un periodo positivo. In Italia, l’84% delle attività finanziarie (depositi, azioni, fondi, obbligazioni, etc) è in mano alla quota di popolazione che appartiene ai due decili più alti del reddito. Detto in altro modo i titoli appartengono quasi tutti a chi ricco lo è già. Nonostante tensioni geopolitiche e il tira e molla sui dazi, le borse salgono. Piazza Affari si avvicina ai 41mila punti, sui massimi da 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piazza Affari sui massimi degli ultimi 18 anni. Da inizio anno un guadagno del 18%

