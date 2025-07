Ops UniCredit-Banco BPM decisione del Tar su golden power rinviata entro il 16 luglio; Berlino si oppone all’aumento della quota in Commerzbank

Le recenti tensioni tra Italia e Germania sul controllo delle principali banche europee pongono l’attenzione sulla delicata linea tra intervento statale e mercato. Il Tar del Lazio deciderà entro il 16 luglio sulla legittimità dell’intervento italiano su Unicredit, mentre Berlino si oppone all’aumento di quota in Commerzbank. Resta da scoprire quale sarà il verdetto che potrebbe influenzare il futuro della finanza europea e i rapporti tra stati.

Il Tar valuta la legittimità dell'intervento del governo italiano su Unicredit, mentre il governo tedesco respinge l'aumento non concordato della partecipazione in Commerzbank Bisognerà attendere ancora alcuni giorni per conoscere il giudizio del Tar del Lazio sull'esercizio da parte del gove.

