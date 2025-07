Air Campania potenzia collegamenti estivi verso Litorale Domizio

Preparati a vivere un’estate senza stress: Air Campania potenzia i collegamenti verso il suggestivo Litorale Domizio, rendendo i tuoi spostamenti più facili e comodi. Dal 10 luglio 2025, grazie alle nuove corse e alla linea estiva 07-NA Baia Domizia-Licola Borgo, esplorare questa meravigliosa costa sarà ancora più semplice. Scopri come la mobilità si trasforma per offrirti un’estate all’insegna del relax e della scoperta!

Tempo di lettura: < 1 minuto A partire dal 10 luglio 2025, Air Campania rafforza i servizi verso il Litorale Domizio, attivando nuove corse e linee dedicate alla mobilità estiva. Sarà infatti attiva la nuova linea estiva 07-NA Baia Domizia-Licola Borgo, che collegherà l’intera fascia costiera del Litorale Domizio, permettendo di raggiungere Baia Domizia partendo da Licola Borgo (Pozzuoli). La linea attraversa i comuni di Giugliano in Campania, Castel Volturno e Mondragone, coprendo oltre 50 km di costa. Le corse di andata e ritorno saranno disponibili dalle 7.00 alle 20.00 e saranno attive nei mesi di luglio e agosto, sia nei giorni feriali che festivi, incluso il 15 agosto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Air Campania potenzia collegamenti estivi verso Litorale Domizio

