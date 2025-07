Avengers | Doomsday La Cosa US Agent e Falcon su una misteriosa nave spaziale in una foto leaked

Una foto leaked dal set di Avengers: Doomsday ha acceso l’entusiasmo dei fan, rivelando La Cosa, Falcon, U.S. Agent e Black Panther riuniti su una misteriosa nave spaziale. L’immagine solleva numerosi interrogativi sulla trama e sulle missioni imminenti, alimentando teorie e speculazioni tra gli appassionati. Con dettagli ancora nascosti, resta da scoprire quale ruolo giocheranno questi eroi in un’avventura che promette sorprese sorprendenti.

Difficile stabilire la natura della nave spaziale su cui sono riuniti La Cosa, Falcon, U.S. Agent e Black Panther nella foto dal set di Doomsday leaked, che alimenta nuove ipotesi dei fan. Fan a caccia di dettagli dopo che una foto leaked dal set di Avengers: Doomsday ha trovato la via del web. La foto in questione, diffusa da @mcunewsrumors, mostra i personaggi di La Cosa, Falcon, U.S. Agent e un frammento di piede nero che dovrebbe appartenere niente meno che a Black Panther riuniti in un ambiente che somiglia a una nave spaziale. A colpire è prima di tutto la vicinanza di personaggi che mai ci saremmo aspettati di vedere riuniti insieme in un unico ambiente, il che alimenta le teorie dei fan riguardo alla possibile trama di Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, La Cosa, U.S. Agent e Falcon su una misteriosa nave spaziale in una foto leaked

In questa notizia si parla di: doomsday - cosa - agent - falcon

Mark Ruffalo e Hulk: cosa aspettarci da Doomsday e Secret War? - Mark Ruffalo, volto iconico di Bruce Banner/Hulk, potrebbe sorprendervi nel prossimo capitolo dell'universo Marvel.

Avengers: Doomsday, foto leak dal set! Ecco la Cosa, US Agent e Falcon insieme Vai su X

Una foto ufficiale dal set di Avengers: Doomsday: ecco Ebon Moss-Bachrach, Danny Ramirez e Wyatt Russell nei panni rispettivamente di La Cosa, Falcon e US Agent Vai su Facebook

Avengers: Doomsday, La Cosa, U.S. Agent e Falcon su una misteriosa nave spaziale in una foto leaked; Avengers: Doomsday, la Cosa insieme a U.S. Agent e Falcon in questa nuova foto dal set del blockbuster Marvel; Avengers: Doomsday, foto leak dal set! Ecco la Cosa, US Agent e Falcon insieme.

Avengers: Doomsday, La Cosa, U.S. Agent e Falcon su una misteriosa nave spaziale in una foto leaked - Agent e Black Panther nella foto dal set di Doomsday leaked, che alimenta nuove ipotesi dei fan. Riporta movieplayer.it

Avengers: Doomsday, foto leak dal set! Ecco la Cosa, US Agent e Falcon insieme - Tre team di supereroi collidono nella nuova foto leak dal set di Avengers: Doomsday, che anticipa una scena a bordo di una nave spaziale. Come scrive cinema.everyeye.it