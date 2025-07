Con l' auto contro il guardrail a Novate Mezzola | grave un 65enne

Un incidente improvviso lungo la strada statale 36 a Novate Mezzola ha coinvolto un'auto che, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada finendo contro il guardrail. La vettura, una Fiat Freemont, era condotta da un uomo di 65 anni, rimasto gravemente ferito. La scena, avvolta nell’incertezza, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La vicenda sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza sulla strada.

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 luglio, lungo la strada statale 36 all’altezza di Novate Mezzola. Mancavano pochi minuti alle ore 12 quando una Fiat Freemont, condotta da un uomo di 65 anni, è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro il guard rail. Il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

