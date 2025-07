Niente giustizia riparativa per Impagnatiello | Non ha rielaborato il movente e la famiglia di Giulia non è disponibile

Niente giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello: la Corte d'assise d'appello di Milano respinge l'istanza, confermando l'ergastolo nel tragico caso di Giulia Tramontano. La famiglia della giovane, ancora sconvolta, attende giustizia mentre si chiude un capitolo doloroso della cronaca italiana. La sentenza ribadisce il rigore della legge di fronte a un crimine così efferato, lasciando aperta solo la speranza che si faccia piena luce sul movente e sulle motivazioni dietro questa tragedia.

Niente giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello. La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa dell'ex barman condannato all'ergastolo per il femminicidio della fidanzata Giulia Tramontano. La 29enne, incinta al settimo mese, è stata uccisa a.

Delitto Tramontano, niente programma di giustizia riparativa per Impagnatiello - In un caso che ha sconvolto l'Italia, Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, non potrà beneficiare di un programma di giustizia riparativa.

Alessandro Impagnatiello non potrà accedere alla giustizia riparativa. Lo hanno stabilito i giudici, reputando insufficiente il suo "rincrescimento" per aver ucciso l'ex compagna Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza

Femminicidio Giulia Tramontano, negato il programma giustizia riparativa a Impagnatiello

Impagnatiello, che cosa si intende per giustizia riparativa e perché è stata rifiutata? - L'obiettivo è rispondere ai bisogni della vittima e favorire la responsabilizzazione dell'autore, mediante strumenti quali la mediazione penale e programmi facilitati che favoriscano l'incontro tra le ...

Giulia Tramontano, i giudici dicono no alla giustizia riparativa per Impagnatiello - "Impagnatiello non ha rielaborato criticamente il movente dell'omicidio": così i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno respinto la richiesta di entrare nel programma della giustizia r ...