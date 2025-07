Stellantis buco nero in Italia nel primo semestre mentre Filosa ripensa la strategia

Il settore automobilistico italiano affonda in un clima di incertezza, con Stellantis che registra un calo preoccupante nel primo semestre e Filosa impegnato a ridefinire una strategia tornata in forse. Il futuro della produzione sembra appeso a un filo, mentre l’ombra del declino si fa sempre più pesante. Riuscirà il colosso a risollevare le sorti dell’auto in Italia? La risposta emerge dai prossimi mesi, in una sfida cruciale per l’intero comparto.

Non si arresta il declino inesorabile della produzione di Stellantis in Italia, in un contesto che vede il nuovo Ceo Antonio Filosa lavorare per ricostruire il piano industriale del quarto gruppo automobilistico al mondo e capire che spazio può avere l’Italia al suo intero. Le previsioni sembrano quantomeno cupe. Stellantis crolla ancora, buio pesto per l’auto. Il tradizionale report semestrale di Fim-Cisl sulla produzione italiana della casa di Amsterdam, erede di Fiat Chrysler Automobiles e Psa, mostra un quadro ulteriormente depresso rispetto all’annus horribilis 2024, che aveva riportato indietro di oltre mezzo secolo la produzione automobilistica nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Stellantis, buco nero in Italia nel primo semestre mentre Filosa ripensa la strategia

