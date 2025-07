Il Diavolo veste Prada 2 | tra ritorni e new entry

Il tanto atteso sequel di "Il Diavolo veste Prada" prende finalmente forma, portando un mix irresistibile di ritorni nostalgici e nuove emozioni. Dopo il successo del 2006, 20th Century Studios svela il cast stellare che riporterà in vita il mondo glamour e spietato di Miranda Priestley. Tra conferme eccellenti e sorprese in arrivo, i fan sono pronti a scoprire cosa riserva questa nuova avventura. E non è tutto: le sorprese continuano...

La macchina produttiva de Il Diavolo veste Prada 2 ha preso il via, 20th Century Studios ha annunciato il cast che prenderà parte al sequel del cult movie del 2006 che ha preso famosa Anne Hathaway. Tra graditissimi e amati ritorni, i fan potranno continuare ad ammirare Meryl Streep nei panni di Miranda Priestley, e non solo lei. Faranno parte del cast de Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci; a loro si uniranno Tracie Thomas, Tibor Feldman, Lucy Liu, Justin Theroux, Bj Novak e Pauline Chalamet. Secondo Deadline, un ruolo sarà affidato anche a Simone Ashley, grande interprete della serie tv “Bridgerton”, ma i dettagli sulla sua interpretazione sono ancora avvolti nel mistero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il Diavolo veste Prada 2 | tra ritorni e new entry

