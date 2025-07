Roma Paredes in Argentina per le visite mediche | bagno di folla ad accoglierlo VIDEO

Leandro Paredes sta preparando il suo grande ritorno in Argentina, con un bagno di folla ad accoglierlo e un video che emoziona i tifosi. Dopo un’intensa avventura con la Roma, il centrocampista argentino si appresta a chiudere il suo capitolo europeo per tornare alle radici. La sua scelta segna un nuovo inizio, ma il suo legame con i fan rimarrà indelebile. Le strade di Paredes e della Roma si stanno per separare definitivamente, lasciando il ricordo di un’epoca indimenticabile.

Le strade di Leandro Paredes e della Roma stanno per separarsi definitivamente. Manca solo l’ufficialitĂ , ma l’accordo con il Boca Juniors è ormai definito. Il centrocampista argentino, cresciuto nel vivaio degli Xeneizes e protagonista di una carriera internazionale importante, ha scelto di tornare a casa, chiudendo così il suo secondo capitolo in giallorosso. Addio in silenzio, ritorno da re. Nelle scorse ore, Paredes ha lasciato la capitale nel massimo riserbo. Come riportato dal Corriere dello Sport, giunto ieri a Roma, ha sistemato le ultime questioni logistiche insieme alla moglie Camila, svuotando l’abitazione a Casal Palocco e passando di nascosto a Trigoria per recuperare gli effetti personali e salutare lo staff. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Paredes in Argentina per le visite mediche: bagno di folla ad accoglierlo VIDEO

