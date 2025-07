Art Déco il trionfo della modernità | conclusa la mostra al Palazzo Reale di Milano

L'esposizione Art D233co al Palazzo Reale di Milano celebra un secolo di eleganza e innovazione, ricordando l'importanza della celebre Exposition de 1925 che ha rivoluzionato il design e l’arte decorativa. In questa mostra, si rivive il trionfo di uno stile che ha saputo coniugare funzionalità e raffinatezza, lasciando un segno indelebile nel mondo. Un viaggio tra passato e presente che invita a riscoprire il fascino senza tempo dell’Art Déco.

In occasione del centesimo anniversario della celebre Exposition internationale des artes dècoratifs et industriels modernes, la mostra ricorda lo stile che ha caratterizzato con originalità ed eleganza un’intera epoca. L’evento, che si svolse a Parigi nel 1925, contribuì ad affermare l’ Art Déco dal gusto innovativo e fantasioso diffusosi in Europa nel primo dopoguerra. La rassegna, curata da Valerio Terraioli e realizzata da Palazzo Reale e 24ORE Cultura, omaggia l’eclettica corrente artistica conosciuta ed apprezzata da sedici milioni di visitatori durante l’esposizione parigina. Una fusione che riprende i fasti del rococò e dello stile impero ma anche le arti “primitive” come quella africana o egizia, passando per le geometrie delle sculture e dei vasi dell’antica Grecia ed unendosi agli stili più moderni come il cubismo e futurismo, prediligendo materiali come il ferro, il metallo, vetri laccati e legni dei mobili decorati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it