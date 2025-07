Aggredisce un giovane per rapinarlo di braccialetto e collanina senza riuscirci | 65enne in manette

In un episodio di violenza che ha scosso la comunità, un uomo di 65 anni ha tentato di rapinare un giovane, cercando di strappargli il braccialetto e la collana d'argento. La reazione coraggiosa della vittima ha permesso di mettere fine all'aggressione, portando all'arresto dell'aggressore da parte della polizia di Stato. La vicenda mette in luce l'importanza di intervenire con fermezza contro ogni forma di violenza e di tutela per chi si oppone alle aggressioni.

Avrebbe aggredito un giovane per strappargli via il bracciale che aveva al polso e la collanina d'argento che indossava al collo. La vittima però, nonostante l'azione violenta, sarebbe riuscita a divincolarsi e a dare l'allarme: è stato così arrestato dalla polizia di Stato, con l'accusa di.

