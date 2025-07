Violento scontro frontale a Tavernerio | quattro feriti in via Briantea

Un violento scontro frontale a Tavernerio si è verificato oggi nel primo pomeriggio, causando quattro feriti e un grande spavento tra i residenti di via Briantea. L’incidente, avvenuto intorno alle 14:28 nei pressi dell’ex Banzinaio, ha coinvolto due auto e diverse persone, tra cui giovani e anziani. La scena, impressionante, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la priorità resta la salute di tutti i coinvolti.

Scontro frontale tra due auto nel primo pomeriggio di oggi in via Briantea, nella frazione di Urago in prossimità dell'ex banzinaio. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:28 e ha coinvolto quattro persone: una donna di 21 anni, un uomo di 24 anni e due anziani, una donna e un uomo entrambi di 81.