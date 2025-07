Galatasaray fatta offerta necessaria al Napoli per Osimhen

Il Galatasaray si muove con decisione sul mercato: il club turco ha presentato un'offerta concreta al Napoli per Victor Osimhen, il brillante attaccante nigeriano che ha già indossato la maglia giallorossa in prestito. Il vicepresidente Metin Ozturk annuncia una risoluzione entro 48 ore, alimentando l'anticipazione di un possibile colpo di scena nel calciomercato internazionale. La questione è calda e potrebbe stravolgere gli equilibri della prossima stagione. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore”. Lo ha detto il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk parlando dello sprint del club turco per acquistare l’attaccante nigeriano del Napoli che ha giocato nel Galatasaray in prestito nella scorsa stagione. Ozturk, parlando a margine dell’assemblea della Federazione calcistica turca ai media locali, ha sottolineato che “affronteremo la Champions League passo dopo passo. Prima puntiamo ai quarti di finale, poi alle semifinali e alla finale. Ogni giocatore vuole giocare per il Galatasaray, anche Victor Osimhen e lo vogliamo con noi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Galatasaray, fatta offerta necessaria al Napoli per Osimhen

