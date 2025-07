Da Duilio Pizzocchi ai Carichi Sospesi quattro giorni di musica divertimento e buon cibo con ' Rock Circus'

Preparati a vivere quattro giorni di pura energia e divertimento con Rock Circus, l’evento più atteso dell’estate a San Bartolomeo in Bosco! Dalla musica coinvolgente ai gustosi stand gastronomici, dai giochi gonfiabili per i più piccoli ai mercatini artigianali, questa manifestazione, nata nel 2003 e organizzata dalla Pro Loco, trasformerà il campo sportivo di via Moggi in un vero e proprio circo di emozioni. Non mancare: l’estate si accende con Rock Circus!

Musica, stand gastronomici, giochi gonfiabili per bambini e mercatini: l'estate di San Bartolomeo in Bosco si anima con 'Rock Circus' in programma da mercoledì 9 a sabato 12. La manifestazione, nata nel 2003, si svolge nel campo sportivo di via Moggi ed è promossa dalla Pro Loco con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

