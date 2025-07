Per le cure palliative è allarme sostenibilità

Le cure palliative in Lombardia affrontano una crisi senza precedenti, minacciando la qualità di assistenza e il benessere dei pazienti più fragili. L’associazione Fabio Sassi, da oltre 30 anni impegnata nel settore, rilancia con urgenza l’allarme sollevato da Uneba Lombardia e da molti attori del Terzo Settore sociosanitario: il sistema è in grave sofferenza economica. È fondamentale intervenire subito per garantire dignità e sostegno a chi ne ha più bisogno.

