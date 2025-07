Detenuto in Costa D' Avorio da tre anni | scarcerato Maurizio Cocco

Dopo tre anni di attesa e speranza, la città di Fiuggi può finalmente respirare: Maurizio Cocco, l’ingegnere ingiustamente detenuto in Costa d’Avorio, è stato scarcerato. Accusato ingiustamente di riciclaggio e traffico di stupefacenti, ha affrontato un lungo calvario giudiziario che si concluderà con la sua piena innocenza. Ora, con il suo ritorno, si riaccende la speranza di giustizia e di un nuovo inizio per lui e per tutta la comunità.

Una notizia che la città di Fiuggi e i fiuggini aspettavano ormai da tre anni: Maurizio Cocco è stato rilasciato. L'ingegnere detenuto in Costa D'Avorio fu incriminato per riciclaggio e traffico di stupefacenti, accuseperle quali successivamente è stato assolto. Poco dopo però un'altra. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: detenuto - costa - anni - maurizio

Carceri, ecco quanto spende l’Italia. Ogni detenuto costa al giorno 149,56 euro - Ogni giorno, l’Italia spende circa 14.956 euro per ogni detenuto, una cifra che sottolinea l’enorme investimento nel sistema penitenziario.

Guglielmo Palozzi, 60 anni, ha sparato alle spalle a Franco Lollobrigida, 35 anni, già condannato per aver ucciso suo figlio in una lite per un debito da 25 euro: vendetta in pieno giorno al capolinea del bus Vai su Facebook

Fiuggi, Detenuto in Costa d'Avorio da tre anni. Maurizio Cocco è stato scarcerato; Maurizio Cocco, l'ingegnere italiano in carcere da più di due anni in Costa d'Avorio. La moglie: «È malato, bisogna fare presto»; Maurizio Cocco, corsa per trovare i soldi per liberare l'ingegnere di Fiuggi detenuto in Costa d'Avorio da tre.

Detenuto in Costa d'Avorio da tre anni. Maurizio Cocco è stato scarcerato - Grazie a una catena di solidarietà si è riusciti a pagare la cauzione e l’ingegnere di Fiuggi è tornato in libertà ... Segnala ciociariaoggi.it

Detenuto in Costa d'Avorio. La moglie: Maurizio Cocco rischia di morire - Raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare la cauzione. ciociariaoggi.it scrive