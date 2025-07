Esce L’arte dell’attenzione di Jean-Yves Leloup

Esce "L’arte dell’attenzione. Per abitare l’istante in pienezza", il nuovo libro di Jean-Yves Leloup, un invito a riscoprire la potenza del presente in un mondo frenetico. Attraverso pagine profonde e riflessive, Leloup ci guida a rallentare e ad apprezzare il valore di ogni singolo attimo. Con questa lettura, potremo imparare a vivere con maggiore consapevolezza e pienezza, trasformando ogni istante in un dono prezioso. Scopri come l’attenzione può cambiare la tua vita.

Roma, 9 lug. (askanews) – Esce "L'arte dell'attenzione. Per abitare l'istante in pienezza". Una 'sosta' nella frenetica corsa del quotidiano per recuperare il valore dell'istante presente TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book, L'arte dell'attenzione. Per abitare l'istante in pienezza di Jean-Yves Leloup, teologo e scrittore francese. In un mondo che corre veloce, dove l'attenzione è frammentata e il tempo sembra sfuggirci tra le dita, questo libro ci invita a rallentare. A fermarci. A guardarci dentro. Attraverso un percorso fatto di riflessioni semplici e profonde, Jean-Yves Leloup ci conduce in un viaggio di introspezione dove ogni pagina diventa uno specchio: non solo per osservare noi stessi, ma per riconoscerci, accoglierci e, forse, trasformarci.

