Digitalizzazione e AI riducono del 37% i consumi energetici negli edifici di nuova generazione Studio di Fervo

generazione, aprendo la strada a un futuro più sostenibile e intelligente. Grazie all'integrazione di soluzioni innovative, il settore immobiliare sta vivendo una vera e propria rivoluzione digitale, che non solo ottimizza le risorse ma promuove un equilibrio tra comfort e rispetto dell’ambiente. Un nuovo paradigma che promette di cambiare per sempre il modo di concepire gli edifici del domani.

La rivoluzione digitale applicata al Real Estate non è più una promessa, ma una realtà tangibile. Intelligenza artificiale, sensori IoT, digital twin, realtà aumentata e sistemi avanzati di monitoraggio energetico stanno trasformando radicalmente la gestione degli immobili, tagliando i consumi e favorendo una transizione sostenibile. Queste tecnologie permettono una riduzione dei consumi energetici fino al 37% anche negli edifici di nuova costruzione. È quanto emerge da un’analisi di Fervo, gruppo italiano attivo nella rigenerazione e manutenzione intelligente e sostenibile di infrastrutture e parchi immobiliari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

