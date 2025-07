Mr & Mrs Smith | Amazon ha scelto i protagonisti della seconda stagione

Il ritardo è dovuto a imprevisti di produzione e alla ricerca di nuovi interpreti all’altezza della serie. Con grande entusiasmo, i fan attendono ora con ansia l’arrivo dei protagonisti che daranno vita a questa nuova avventura, promettendo sorprese e colpi di scena. La seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith si appresta a tornare, pronta a conquistare nuovamente il pubblico e a consolidare il suo successo su Prime Video.

