Knives Out 3 | Daniel Craig e Josh O' Connor nella nuova immagine del sequel in arrivo su Netflix

Daniel Craig e Josh O’Connor si preparano a sorprendere ancora una volta nel nuovo capitolo di "Knives Out 3", intitolato "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". L’attesa cresce mentre sveliamo un primo sguardo ai protagonisti in questa avventura imperdibile, che promette di essere l’ultimo capitolo della celebre saga creata da Rian Johnson. Il film, in anteprima al 69° BFI London Film Festival, ci lascerà senza fiato fino all’ultima scena.

Nuovo sguardo al personaggio di Benoit Blanc interpretato da Craig in questo terzo e ultimo capitolo della saga insieme alla new entry della storia Il terzo film di Rian Johnson del franchise giallo con protagonista Benoit Blanc, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà presentato in anteprima internazionale come film d'apertura del 69° BFI London Film Festival. La proiezione avrà luogo presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra, con anteprime simultanee in tutto il Regno Unito. Per l'occasione, Netflix ha diffuso in rete una nuova immagine del film che vede ritratti i personaggi di Daniel Craig e Josh O'Connor, quest'ultimo new entry del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Knives Out 3: Daniel Craig e Josh O'Connor nella nuova immagine del sequel in arrivo su Netflix

