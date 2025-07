Torino aggressione omofoba in piazza Vittorio | urlano ‘fr*cio’

Un episodio di intolleranza scuote Torino: in piazza Vittorio, Luca Losardo, membro della comunità LGBTQI+, ha vissuto un'aggressione omofoba che ha catturato l'attenzione sui social. Il video, girato in diretta, mostra la violenza e il clima di odio ancora troppo presente nelle nostre città. È fondamentale riflettere su cosa si possa fare per combattere questa ondata di marciume e promuovere la tolleranza.

Aggressione omofoba a Torino, in piazza Vittorio. A raccontarla è Luca Losardo, appartenente alla comunità Lgbtqi+, su Instagram. Il video parte ‘in diretta’: “ Ho appena avuto un assalto da delle persone di m*rda “, dice. E subito viene interrotto da una persona che dice: “Che cazzo fai” e gli dà una botta in volto. “Com’è che si è potuto sviluppare questo marciume? Io stavo camminando per strada per i fatti miei, un uomo mi guarda e mi grida frocio” spiega il ragazzo. “ Mentre me ne stavo andando un altro mi grida ‘non te lo ha detto solo lui, te lo ho detto io, perché?’ “. Allora “lui cerca di darmi un pugno, io reagisco, i suoi amici intervengono allontanandolo e dicendo lascialo stare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, aggressione omofoba in piazza Vittorio: urlano ‘fr*cio’

