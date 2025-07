Fabio Fognini si ritira a 38 anni Questo è il miglior modo per farlo

Fabio Fognini dice addio al tennis professionistico all'età di 38 anni, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei suoi tifosi. Con passione e gratitudine, l'ex numero 9 del mondo ha annunciato il suo ritiro a Wimbledon: "Amo questo sport, il tennis continuerà ad accompagnarmi". Un capitolo di successi e emozioni si chiude, ma la sua storia nel tennis italiano e internazionale rimarrà sempre viva.

"Amo questo sport, il tennis continuerà ad accompagnarmi", le parole dell'ex numero 9 al mondo LONDRA (INGHILTERRA) - Fabio Fognini si ritira all'età di 38 anni. Lo ha annunciato il tennista ligure in una conferenza stampa organizzata a Wimbledon. "È un un qualcosa che avevo già in testa e ne ho par.

(Adnkronos) - Fabio Fognini incanta ma cede al quinto set contro Carlos Alcaraz oggi, lunedì 30 giugno 2025, nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon. L'azzurro, 38 anni, sul Campo Centrale tiene testa allo spagnolo, numero 2 del mondo e camp

