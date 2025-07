Sgomberato l’ex centro vaccinale di viale Brenta | chiusa la stazione della metro M3

Lo sgombero dell'ex centro vaccinale di viale Brenta a Milano rappresenta un segnale importante per la città, dimostrando l'impegno nel mantenere l'ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini. La chiusura temporanea della stazione M3 di Brenta riflette le misure adottate per gestire al meglio questa operazione. Ora, si apre una nuova fase nella ricerca di soluzioni condivise per affrontare le sfide sociali e abitative che coinvolgono tutti noi.

Milano - È stato sgomberato questa mattina l'ex centro vaccinale di viale Brenta, a Milano, occupato abusivamente da mesi da migranti e senza fissa dimora. Per garantire l'intervento in sicurezza Atm ha chiuso la stazione della metro M3 di Brenta. L'occupazione era stata organizzata dal collettivo “Ci siamo” per rivendicare il diritto a una casa il 26 aprile scorso. "Lo sgombero dell'ex centro vaccinale di viale Brenta è un segnale importante di ripristino della legalità in un quartiere come il Corvetto, troppo spesso lasciato solo di fronte al degrado. Un atto doveroso che restituisce dignità ai residenti e dimostra che lo Stato c'è". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sgomberato l’ex centro vaccinale di viale Brenta: chiusa la stazione della metro M3

In questa notizia si parla di: brenta - centro - vaccinale - sgomberato

Sgomberato l'ex centro vaccinale di viale Brenta: era occupato da famiglie senza casa https://ift.tt/IyGzfCE Vai su X

Sgomberato l'ex centro vaccinale di viale Brenta: era occupato da famiglie senza casa; Milano, sgomberato l'ex centro vaccinale di viale Brenta occupato ad aprile dalla rete «Ci siamo»; Sgomberato l'ex centro vaccinale di viale Brenta: ad aprile occupato da migranti e senzatetto.

Sgomberato l’ex centro vaccinale di viale Brenta: chiusa la stazione della metro M3 - Lo stabile era occupato abusivamente da migranti e senza fissa dal 26 aprile quando era scattato il blitz del collettivo “Ci Siamo” per rivendicare il diritto alla casa. Riporta ilgiorno.it

Sgomberato l’ex centro vaccinale di viale Brenta: ad aprile occupato da migranti e senzatetto - Qui, a fine aprile, c’era stata una occupazione da parte di una quarantina di migranti e senzatetto. Scrive msn.com