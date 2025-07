A24 annuncia la data di uscita del blockbuster da 2 miliardi con versione in inglese e vincitore dell’Oscar

A24 annuncia con entusiasmo l’attesa uscita di Ne Zha 2, il sequel dell’amatissimo film cinese che ha conquistato il pubblico e incassato 2 miliardi di dollari. Questa produzione, vincitrice di un Oscar e diretta da Yu Yang, approda ora negli Stati Uniti grazie a un accordo strategico con un distributore locale. Un’opportunità straordinaria per espandere i confini del mercato dell’animazione e portare un’epica avventura a nuovi spettatori in tutto il mondo.

ne zha 2: distribuzione internazionale e opportunità di mercato. Il sequel dell'amatissimo film d'animazione cinese Ne Zha, uscito nel 2019, sta per essere distribuito anche negli Stati Uniti grazie a un accordo con un distributore locale. La pellicola, diretta da Yu Yang, si distingue per la sua capacità di combinare elementi di fantasy epico e narrazione coinvolgente, raccontando le avventure di Ne Zha e Aobing alla ricerca di una nuova esistenza dopo una catastrofe. successi commerciali in Cina e prospettive internazionali. Ne Zha 2 ha ottenuto un successo senza precedenti in patria, diventando il film più remunerativo della storia cinematografica cinese.

