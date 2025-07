LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Affini comanda la cronometro attesa per i big

Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025: l'attesa è palpabile, con la cronometro che mette alla prova i big e promette sorprese. Seguite ogni minuto di questa emozionante tappa, mentre le protagoniste si preparano a sfidarsi sul traguardo. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e scoprire chi uscirà vincitore. La corsa sta entrando nel vivo: clicca qui per non perdere neanche un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Partito Geraint Thomas. 15.38 Ottavo tempo al terzo intermedio per Foss in 29? 12?. Il norvegese scavalca Nelson Oliveira (29? 25?) che era transitato da poco al rilevamento cronometrico. 15.36 Ci avviciniamo alla partenza dei big. Tra meno di venti minuti partirà Van Aert, possibile outsider, mentre alle 16.36 toccherà a Roglic. 15.34 Questa la classifica provvisoria dopo che 98 corridori hanno tagliato il traguardo: 1 AFFINI Edoardo 37.15,08 37.15,08 53.2 2 ARMIRAIL Bruno 0.02,47 37.17,55 53.1 3 ROMEO Iván 0.29,86 37.44,94 52.5 4 PLAPP Luke 0.44,88 37. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Affini comanda la cronometro, attesa per i big

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - In un contesto di conflitto e sofferenza, alcune agenzie turistiche israeliane propongono tour shock per assistere, da un belvedere a Sderot, ai bombardamenti della Striscia di Gaza.

Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quinta Tappa del Tour de France 2025. I 33 chilometri di Caen sono uno dei momenti più importanti di questa edizione della Grande Boucle… http:// Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la terza frazione. Fari puntati su Milan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto Vai su Facebook

Tour de France, la 5^ tappa a cronometro LIVE; LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: Affini al comando, Armirail a 247; 4 tappa Tour de France 2025.

LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: oggi la prima crono, occasione per Evenepoel - Il Tour propone oggi la prima cronometro su un tracciato velocissimo e pianeggiante, con appena duecento metri di dislivello previsti ... Riporta gazzetta.it

Tour de France, la 5^ tappa in diretta live - A Rouen lo sloveno batte allo sprint van der Poel e vince la 4^ tappa, collezionando il suo 100° successo in carriera. Secondo sport.sky.it