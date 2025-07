Papa Leone XIV celebra la prima messa ' green' della storia | Curiamo la Casa comune

Papa Leone XIV ha segnato un momento storico celebrando la prima Messa per la custodia della creazione, nel cuore di Castel Gandolfo. Un gesto simbolico che invita tutti noi a riflettere sull'importanza di prendersi cura della casa comune in un'epoca di crisi ambientale e sociale. In un mondo in tumulto, le parole del Papa ci spronano a unire preghiera e azione, perché il futuro dipende dalla nostra responsabilità condivisa.

Papa Leone XIV ha celebrato mercoledì mattina la prima ‘Messa per la custodia della creazione’ nel Giardino della Madonnina nel ‘Borgo Laudato Si’ a Castel Gandolfo. “In un mondo che brucia, sia per il surriscaldamento terrestre sia per i conflitti armati”, è ancora “tanto attuale il messaggio di Papa Francesco nelle sue encicliche ‘Laudato si’’ e ‘Fratelli tutti'”, ha detto il Pontefice aggiungendo: “Dobbiamo pregare per le persone che ancora non riconoscono l’urgenza di curare la Casa comune”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV celebra la prima messa 'green' della storia: "Curiamo la Casa comune"

In questa notizia si parla di: papa - leone - prima - messa

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#TG2000 - #PapaLeoneXIV celebra la prima messa green a #CastelGandolfo #9luglio #Papa #LeoneXIV #PapaLeone #LaudatoSi #TV2000 #NEWS @tg2000it Vai su X

Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV nella solennità della SS. Trinità e per il Giubileo dello Sport Vai su Facebook

Leone XIV: conversione e audacia per opporsi alle forze che distruggono la casa comune; Papa Leone XIV celebra la prima messa 'green' della storia: Curiamo la Casa comune; Papa Leone XIV celebra la prima messa green a Castel Gandolfo.

Papa Leone XIV celebra la prima messa 'green' della storia: "Curiamo la Casa comune" - (LaPresse) Papa Leone XIV ha celebrato mercoledì mattina la prima 'Messa per la custodia della creazione' nel Giardino della Madonnina nel ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Castel Gandolfo, Zelensky da Leone XIV. Oggi la prima messa "per la custodia della creazione" - Questa mattina, a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV celebra la prima “Messa per la custodia della creazione”. Si legge su iltempo.it