Vertice di maggioranza a Palazzo d' Orleans Schifani illustra la manovra da 200 milioni | Massimo rigore

Stamattina a Palazzo d'Orleans, il vertice di maggioranza convocato da Renato Schifani ha delineato la manovra da 200 milioni di euro, caratterizzata da massimo rigore e attenzione alle priorità. Questo incontro strategico ha preparato il terreno per l'approvazione della bozza di bilancio da parte della Giunta, segnando un passo fondamentale per il futuro economico della Regione Siciliana. Restate sintonizzati per scoprire come questa politica influenzerà il nostro territorio.

Si è riunito stamattina a Palazzo d'Orleans il vertice di maggioranza convocato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per illustrare la bozza del disegno di legge di variazioni di bilancio che sarà approvata domani dalla Giunta. L'incontro, al quale erano presenti i segretari.

È in corso a Palazzo d’Orleans il vertice di maggioranza, alla presenza del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Vai su X

