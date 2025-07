Buone pratiche | arriva da San Giovanni a Teduccio un modello di Cer solidale

Da San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, nasce un modello rivoluzionario di comunità solidale e sostenibile. Ivan Manzo del Comitato di Redazione ASviS presenta un esempio concreto di come energia e solidarietà possano unirsi per trasformare le comunità locali, promuovendo innovazione e coesione sociale. Questo progetto rappresenta una vera e propria svolta, dimostrando che il futuro può essere costruito con pratiche inclusive e sostenibili, dove tutti possono essere protagonisti della rinascita.

di Ivan Manzo del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini registrato nel si to ASviS del 25 giugno 2025 Energia e solidarietà. Due parole che, messe insieme, raccontano la trasformazione in corso a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Qui è nata la prima comunità italiana non solo energetica e rinnovabile, ma anche solidale. Un modello innovativo che coniuga sostenibilità e coesione sociale. Come? Ce lo ha spiegato Anna Riccardi, presidente della Fondazione famiglia di Maria: " Siamo di fronte a una 'rivoluzione gentile', ci piace definirla così, nata in un territorio che per anni ha occupato posizioni poco lusinghiere nelle classifiche ambientali, ma che oggi ha saputo ribaltare la narrazione, trasformandosi in un modello di sostenibilità e partecipazione attiva.