Montecitorio question time con i ministri Lollobrigida e Foti

Oggi alle 15, Montecitorio apre le sue porte per il tradizionale question time, trasmesso in diretta dalla Rai. Tra i protagonisti, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sarà chiamato a rispondere su temi cruciali come la stabilità economica della filiera della canapa industriale. Un momento di grande attenzione politica, che svela le strategie del Governo per sostenere settori chiave e affrontare le sfide del settore agricolo italiano.

ROMA – Si svolgerà oggi, 9 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative urgenti volte a garantire la stabilità economica degli operatori e delle aziende della filiera della canapa industriale (Magi – Misto-+Europa); sugli effetti dell’accordo tra l’Ue e i Paesi del Mercosur rispetto al settore agroalimentare (Richetti – AZ-PER-RE); sulle iniziative a tutela della produzione vitivinicola italiana (Bof – Lega); sulle iniziative a tutela della filiera agroalimentare nazionale in relazione agli effetti dei dazi e sulla proposta di importare carne statunitense per la produzione di bresaola destinata al mercato americano (Boschi – IV-C-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Lollobrigida e Foti

In questa notizia si parla di: montecitorio - question - time - ministri

Giorgia Meloni alla Camera, il question time a Montecitorio: diretta tv - Oggi, alle 16, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà protagonista del question time a Montecitorio.

Question time oggi alla Camera @Montecitorio per tre ministri: a rispondere alle interrogazioni dei deputati sono Tajani, Lollobrigida e Foti. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziati Vai su X

In diretta da Montecitorio il question time con i Ministri Alessandro Giuli - Ministero della Cultura e Orazio Schillaci - Ministero della Salute. Vai su Facebook

Camera, oggi question time con tre ministri: Tajani, Lollobrigida e Foti rispondono; Camera, oggi question time con i ministri Giuli e Schillaci; Camera, da legalità a salute: oggi question time con cinque ministri.

Camera, oggi question time con tre ministri: Tajani, Lollobrigida e Foti rispondono - Dagli scambi commerciali con gli Usa fino alla Palestina, passando per la canapa industriale e la bresaola: le interrogazioni dei deputati ... Come scrive msn.com

Montecitorio, question time con il ministro Tajani - Si svolgerà oggi, 9 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... Riporta lopinionista.it