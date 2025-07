Meteo che tempo farà | le previsioni della Protezione Civile

Scopri le ultime previsioni meteo per giovedì 10 e venerdì 11 luglio, aggiornate dalla Protezione Civile della Regione Umbria. Quali sono le condizioni climatiche attese e come influenzeranno le vostre giornate? Dalle temperature alle eventuali allerte, restate informati e preparati: ecco cosa ci aspetta nell'imminente fine settimana, un dettaglio prezioso per pianificare al meglio le vostre attività estive.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 10 e venerdì 11 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggioante al 9 luglio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è ancora sotto l'influsso di una vasta area. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

