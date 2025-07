Inter ora come si gestisce Federico Dimarco?

Federico Dimarco, un volto simbolo dell’Inter e protagonista della vittoria dello scudetto, ha attraversato un 2025 che ha segnato una svolta nella sua carriera. Dopo anni di crescita costante, è arrivata una frenata improvvisa che ha influito sul suo status e sulla considerazione nel mondo del calcio. Ora, la domanda cruciale è come gestire al meglio il suo percorso nel futuro, per riconquistare spazio e rinnovata fiducia. La chiave sta nel saper valorizzare il suo talento e la sua esperienza.

