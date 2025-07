Ius scholae Tajani | Perfetta sintonia con Pier Silvio Berlusconi E Salvini | Partita chiusa

L’asse tra Tajani, Berlusconi e Salvini si conferma saldo, segnando un punto fermo sulla questione dello Ius Scholae. Le recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sottolineano un’unità di intenti nel centrodestra, con una proposta alternativa, l’Ius Italiae, che mira a rispettare i valori e le priorità del partito. La partita sembra ormai chiusa, ma il dibattito rimane acceso, lasciando intravedere nuove sfide politiche all’orizzonte.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sullo Ius scholae alimentano il dibattito nel centrodestra. Per il figlio del Cav non è una priorità? “È quello che ho sempre detto anch’io. Ho detto sempre che non è una priorità, che c’è una nostra proposta di legge, che si chiama Ius Italiae, che punta a far sì che chi studia in Italia dopo dieci anni possa chiedere di diventare cittadino italiano”, dichiara il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea nazionale dell’Anbi. Le parole di Tajani. “Cercherò di spiegare a tutti i contenuti della nostra proposta, che non è una proposta lassista. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ius scholae, Tajani: “Perfetta sintonia con Pier Silvio Berlusconi”. E Salvini: “Partita chiusa”

