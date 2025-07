Superman ha già incassato 20 milioni dalle anteprime | ecco quanto guadagnerà nel weekend

Superman ha già incassato 20 milioni di dollari dalle anteprime e le aspettative sono alle stelle. Con recensioni positive e un entusiasmo crescente, il film promette un debutto impressionante, puntando a guadagnare oltre 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti e un totale superiore ai 230 milioni nel weekend d’esordio. Il nuovo capitolo del DC Universe si prepara a conquistare il box office con un risultato che potrebbe ridefinire le sorti dell’universo DC al cinema.

Si prevede un esordio molto convincente per la prima pellicola cinematografica ambientata nel nuovo DC Universe di James Gunn Dopo l'arrivo online di ottime recensioni, Superman adesso punta a un'apertura di 100-130 milioni di dollari negli Stati Uniti e a una partenza di 100 milioni di dollari all'estero. Ciò significa un debutto complessivo di 230 milioni di dollari o più nel primo weekend di programmazione nelle sale. Mentre i DC Studios sono più cauti, prevedendo un esordio di 100 milioni di dollari per il reboot, le società di monitoraggio e le stime interne degli esercenti sono più alte, con un probabile incasso di 115-130 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman ha già incassato 20 milioni dalle anteprime: ecco quanto guadagnerà nel weekend

In questa notizia si parla di: milioni - superman - incassato - anteprime

Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn: "Ridicolo, non è così che funziona" - Superman di James Gunn non deve incassare 700 milioni per essere un successo, come si è detto spesso.

#DavidCorenswet il nuovo #Superman (da domani nei cinema italiani, ndr.) compie oggi 32 anni. Buon Compleanno. foto_ Noua Unu Studio (GQ) Vai su Facebook

Superman ha già incassato 20 milioni dalle anteprime: ecco quanto guadagnerà nel weekend; Superman, svelati gli incassi della prevendite! Può superare il record di Man of Steel?; Jurassic World – La rinascita oltre i 5 milioni – Il box office di martedì 8 luglio.

Superman ha già incassato 20 milioni dalle anteprime: ecco quanto guadagnerà nel weekend - Si prevede un esordio molto convincente per la prima pellicola cinematografica ambientata nel nuovo DC Universe di James Gunn ... Lo riporta msn.com

Superman, svelati gli incassi della prevendite! Può superare il record di Man of Steel? - Stamattina vi abbiamo parlato di ottime previsioni box office per Superman, ma in questi minuti sono emersi i primi dati ufficiali di incasso che il film di James Gunn ha già accumulato dalle ... Da cinema.everyeye.it