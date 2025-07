Trasporti dalla città alla costa con 2 euro | Autolinee Toscane e Comune rinnovano l' iniziativa estiva

Scopri come viaggiare verso il mare con soli 2 euro grazie al rinnovato servizio estivo di Autolinee Toscane e Comune di Pisa. Un’iniziativa che rende più semplice e sostenibile il viaggio verso il litorale pisano, offrendo comfort e rispetto per l’ambiente. Dal 11 giugno al 31 agosto, le linee 10 e 20 collegano Pisa a Marina di Pisa, rendendo il mare accessibile a tutti senza pensieri. Preparati a vivere il relax sulla spiaggia in modo eco-friendly!

Il mare di fronte alla Torre pendente si vive meglio e in maniera piĂą ecosostenibile in bus. Un accordo tra Comune e Autolinee Toscane ha permesso di potenziare il servizio per il litorale pisano, a partire dall’11 giugno e fino al 31 agosto, con le linee 10 e 20 che da Pisa raggiungono Marina di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

