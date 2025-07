Gli Usa oggi ovvero il basso impero del terzo millennio

Gli Stati Uniti di oggi sembrano il basso impero del terzo millennio, un'epoca di incertezza e trasformazioni rapide, paragonabile a una suonata a orecchio che risuona nel vuoto. In un contesto storico unico, Musk, dopo aver lasciato la Casa Bianca su invito di Trump, ora tenta di rientrare, questa volta dalla finestra, proprio mentre le elezioni di metà mandato si avvicinano. L’obiettivo? Succedere al Grande Capotribù, cambiando le regole del gioco.

È paragonabile a una suonata a orecchio e in America, a memoria d’uomo, non si ricordano episodi dello stesso genere, anche se con lo spirito del tempo. Musk, uscito dalla Casa Bianca perchè invitato a farlo dal suo ex amico Trump, attraverso l’ingresso principale. Ora aspira a farvi ritorno entrando dalla finestra, giusto in tempo per le elezioni di mezzo periodo, ormai quasi dietro l’angolo. Allo scopo di sostituirsi al Grande Capotribù, l’Imprenditore Poliedrico ha fondato un nuovo partito, America Party. La vicenda lascia perplessi tanto i politologi quanto i comuni mortali, stante la facilità con cui negli USA un membro della popolazione, senza il benché minimo trascorso di una forma, anche larvata, di attività politica al servizio della comunità , possa arrivare vicinissimo alla stanza dei bottoni, contenente anche la valigetta nucleare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it