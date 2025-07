Duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia

Un caso di grande rilievo scuote l’Italia: l’estradizione del sospettato del duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufmann. Venerdì, l’uomo sarà portato all’aeroporto di Ciampino, dove sarà formalmente informato delle accuse che gli sono rivolte. La sua sorte si deciderà nei prossimi giorni durante l’interrogatorio di garanzia, un passaggio cruciale in questa intricata vicenda giudiziaria.

Al californiano, al suo arrivo a Ciampino, sarà notificata l'ordinanza cautelare in cui i pm gli contestano duplice omicidio e occultamento di cadavere. Poi, l'interrogatorio di garanzia entro cinque giorni.

Un duplice omicidio scuote Serranova, portando alla luce inquietanti rivelazioni. In aula, Carmelo Calò racconta il suo shock di fronte ai corpi ritrovati: "L'ha detto e l'ha fatto", afferma, esprimendo un senso di incubo e vulnerabilità.

Duplice omicidio a Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato in Italia venerdì

Il dirigente 67enne, Mario Turetta, sarà il nuovo direttore del Cinema e Audiovisivo al ministero della Cultura, dopo le dimissioni di Nicola Borrelli a seguito dello scandalo dei fondi a Francis Kaufman, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, che

