Morgex e test internazionali | il programma completo del ritiro del Pisa

Il Pisa Sporting Club riparte con entusiasmo verso la stagione 2025-2026, un traguardo storico che segna il ritorno dei nerazzurri in Serie A. Dopo aver affrontato i test medici e atletici al Centro Sport & Anatomy e aver dato il via alla preparazione con un mini raduno a Tirrenia, la squadra si prepara a vivere emozionanti sfide internazionali e impegni di altissimo livello. Da oggi, il Pisa si...

PISA – È ufficialmente iniziata l’avventura del Pisa Sporting Club nella stagione 2025-2026, che segna il tanto atteso ritorno dei nerazzurri in serie A. I primi giorni della settimana hanno visto la squadra impegnata nei consueti test medici e atletici al Centro Sport & Anatomy, tappa fondamentale per valutare la condizione fisica dei giocatori prima dell’intensa fase di preparazione. Prime tappe: mini raduno a Tirrenia. Da oggi, il Pisa si trasferisce all’ hotel Continental di Tirrenia, per una prima fase di acclimatamento in un ambiente rilassante e vicino al mare. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse presso il Centro Sportivo Cetilar di San Piero a Grado, struttura di riferimento per il lavoro tecnico e tattico dello staff. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: pisa - test - morgex - internazionali

Pisa, al via la stagione: primi test atletici per i giocatori - Il Pisa ha dato il via ufficiale alla stagione 2025/26 con le prime visite mediche e test atletici presso il centro Rehab and Sport.

L'ex allenatore del Pisa, Filippo #Inzaghi, ha salutato la città durante la conferenza stampa di presentazione a Palermo: "Permettetemi, prima di parlare del Palermo, di ringraziare Pisa per tutto quello che mi ha dato. A Pisa ho lasciato il cuore, una tifoseria fant Vai su Facebook

Pisa, il programma: lunedì i test atletici, due amichevoli contro formazioni locali a Morgex nei weekend; Morgex e test internazionali: il programma completo del ritiro del Pisa; Raduno a Tirrenia, test in chiusura e rientri importanti: inizia la nuova stagione del Pisa.

Pisa a Morgex per il ritiro precampionato - Notizie - Ansa.it - La neopromossa Pisa Sporting Club ha scelto Morgex (Aosta) per il ritiro precampionato che si svolgerà dal 17 al 31 luglio prossimi. Riporta ansa.it

Verso la fine delle vacanze. Il ritiro di Morgex in Val D’Aosta. Poi un’amichevole di livello - La squadra di Gilardino sarà in Valdigne dal 17 al 31. Scrive msn.com