Grave malore sulla strada per il santuario | soccorsa anziana

cronaca di questa mattina, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario ha evitato il peggio. L’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questo grave episodio. La comunità resta in apprensione, sperando in una pronta guarigione e in una maggiore attenzione alla sicurezza lungo questo tratto di strada.

Grave malore in località San Girolamo a Vercurago, anziana soccorsa da vigili del fuoco e 118. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di oggi, mercoledì, sul percorso che conduce al santuario della Valletta e al castello dell’Innominato. Ad accusare un malessere una donna di 81 anni. Dopo la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

