Aurora Maniscalco il padre accusa il fidanzato e mostra i messaggi | Ci sono state liti e botte

La famiglia di Aurora Maniscalco si sta confrontando con un turbine di emozioni e domande, mentre il padre accusa il fidanzato e rivela messaggi che alimentano dubbi e sospetti. Tra litigi e violenze, emergono dettagli inquietanti sulla tragica vicenda avvenuta a Vienna. La richiesta di chiarezza diventa ora più urgente che mai, affinché venga fatta luce su una storia che ha sconvolto l’intera comunità.

La famiglia di Aurora Maniscalco chiede chiarezza: i dubbi del padre sulle liti col fidanzato e sul messaggio inviato dopo la morte della giovane a Vienna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aurora Maniscalco, il padre accusa il fidanzato e mostra i messaggi: "Ci sono state liti e botte"

In questa notizia si parla di: aurora - maniscalco - padre - fidanzato

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

Translate postAurora Maniscalco, il papà chiede chiarezza sulla morte. Il padre del fidanzato: "Ci buttano fango addosso" Vai su X

? IL TERRITORIO IN DIRETTA AVVICENDAMENTI INTERNI ALLA DIOCESI DI MONREALE: Mons. Salvatore Salvia Lascia per limiti di età, al suo posto, il nuovo Arciprete di Partinico sarà, Padre Nino La Versa ? Vai su Facebook

Hostess Aurora Maniscalco morta a Vienna, fidanzato indagato per istigazione al suicidio: disposta autopsia; Aurora Maniscalco, il papà chiede chiarezza sulla morte. Il padre del fidanzato: Ci buttano fango addosso; Aurora Maniscalco torna a casa in una bara. L’autopsia per svelare il giallo.

Aurora Maniscalco, il padre accusa il fidanzato e mostra i messaggi: "Ci sono state liti e botte" - La famiglia di Aurora Maniscalco chiede chiarezza: i dubbi del padre sulle liti violente col fidanzato e sul messaggio inviato dopo la morte della 24enne a Vienna ... Lo riporta virgilio.it

Aurora Maniscalco/ Il papà: “Quando arrivai a Vienna il fidanzato mi disse ‘Perdonami…’” - Il papà di Aurora Maniscalco, il signor Francesco, intervistato stamane dai microfoni di Morning News, su Canale 5: cosa ha detto ... Come scrive ilsussidiario.net