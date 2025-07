Muscarà | Innalzare l’età per la mammografia gratuita atto miope

Nel cuore di un’epoca in cui la prevenzione salvaguarda vite umane, la decisione della Regione Campania di innalzare l’età per lo screening gratuito da 45 a 50 anni appare come un passo indietro. Un atto miope e rischioso, che mette a repentaglio la salute di molte donne. La consigliera indipendente Marì Muscarà non può tacere: questa scelta si traduce in una minaccia concreta per la vita delle cittadine campane.

Tempo di lettura: 4 minuti “ Nel pieno di un’emergenza sanitaria e ambientale, la Regione Campania sceglie di risparmiare sulla pelle delle donne. Innalzare l’età per accedere allo screening gratuito per il tumore al seno da 45 a 50 anni è un atto miope e pericoloso, che mina la salute di centinaia di cittadine. Altro che balle, qui si gioca con la vita delle persone”. È il duro affondo della consigliera indipendente Marì Muscarà, intervenuta oggi in aula durante il Question Time con una interrogazione urgente “già presentata a febbraio – ricorda la consigliera – e a cui la Giunta aveva evitato di rispondere per mesi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muscarà: “Innalzare l’età per la mammografia gratuita atto miope”

In questa notizia si parla di: muscarà - innalzare - atto - miope

Muscarà: “Innalzare l’età per la mammografia gratuita atto miope”.